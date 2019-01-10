38個澳洲外館收到不明郵包 白色信封警語「戴口罩！」

2019-01-10 12:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕38個外國駐澳洲使領館昨收到不明包裹，我駐墨爾本辦事處也接獲可疑郵包。外交部今天描述，該郵包有兩層信封，附有寫著「戴口罩！」和「內含石棉」的紙條，我外館人員只打開第一層就立即通報警方處理，後續將密切配合澳洲警方調查。

澳洲雪梨、墨爾本與坎培拉等三城市，昨天發生多國大使館與領事館收到不明包裹事件，包括瑞士、英國、美國、印度、德國、巴基斯坦、韓國、義大利、西班牙、紐西蘭、日本、塞席爾、克羅埃西亞與埃及等國。澳洲警方統計迄今已發生38件。

我駐墨爾本辦事處昨天也遭殃，外交部發言人李憲章今天進一步說明，墨爾本辦事處昨天下午收到一個白色A4尺寸的信封，裡面還有一個信封。我外館人員打開外層後，看到2張字條，用英文寫著「戴口罩！」和「內含石棉」。

李憲章說，駐處機警，只打開第一層就馬上報警，讓警方取走證物，警方表示裡面應該含有其他物質，其他收到不明郵包的外館，也大多是白色外觀，且署名「CHLARLTK」。

李憲章說，沒有同仁受到傷害，除了報警外，墨爾本辦事處也立刻和墨爾本州政府地方單位聯繫，我駐澳洲代表處也立即將此訊息通報澳洲外交部。目前澳洲警方正在積極調查，李憲章說，我駐處將密切配合澳洲警方進行相關調查，也會提高警覺、注意安全。

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