國營事業帶動擴大內需 賴揆拍板 今年公共投資3927億元

2019-01-10 11:55

〔記者李欣芳／台北報導〕為提振景氣、刺激消費，行政院長賴清德今天主持院會拍板國發會提報「因應2019總體經濟變動政策規劃」的多項擴大內需方案，將強化公共建設的執行率，今年度整體公共建設計畫達3927億元，將近4000億元，較去年增7.7%，並輔以國營事業投入公共建設的投資點火，盼帶動內需，今年國營事業預算投資2216.4億元，較去年增加17.9%，包括電源開發及電力擴充1307.1億元、石油煉製及天然氣產能擴充189.5億元，以及擴建供水設施176.1億元等。

今年度整體公共建設計畫，包括前瞻基礎建設特別預算，2019年共編列1047億元，主要項目包括台鐵升級及改善東部服務、水與發展、加速綠能科學城建置、建設下世代科研與智慧學習環境、開發在地型產業園區等。各部會將切實掌握進度有效執行，力求如期如質完成各項重大建設，以發揮計畫預期效益，促進經濟成長。

行政院也通過民眾購買電動汽機車免徵貨物稅；購買電動機車持續享有補助；一、二期大貨車汰舊換新減徵貨物稅五萬元將再提高、推動補助全台四十個小鎮的套裝旅遊等。

賴揆表示，今年面對美中貿易衝突等全球經濟變局，內需將成為穩定國內經濟成長的關鍵因素，為因應此一情勢，行政院副院長施俊吉邀集相關部會研擬相關對策，對於國發會、經濟部、內政部、財政部、交通部、金管會、央行等部會協力規劃促進內需作法的努力與用心，表示肯定。

賴清德說，消費與投資是提振內需的二大主軸，在消費方面，透過稅制優化，減輕民眾負擔，提高可支配所得，有利於提升消費力；而鼓勵國內旅遊、辦理大型活動、會議展覽，以及補助節能設備與購置電動車等措施，則可藉由政策引導，提供國人多元消費選擇。各部會在推動過程應確實掌握民眾需求，並適時調整相關作為，以落實預期成效。

他指出，投資是提振當前景氣與厚植未來成長潛力的重要動能，今年整體公共建設計畫規模達3927億元，請各部會務必積極執行，提升公共建設預算執行率，以帶動民間投資、擴大提振景氣。而民間投資也是重要項目，為增進民間投資，除協助中小企業加碼投資以外，持續加強5+2產業的創新動能，以及吸引台商回流，這都是本年度工作重點。

行政院也推動包括歡迎台商回台投資專案、投資抵減修法、稅制改革，以及後續會有海外資金回流專法等，賴揆說，這些都是要吸引台灣企業加碼投資，或台商回流，請相關部會積極推動。

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