調查班55期結業 蔡英文感謝調查局抵禦中國滲透

2019-01-10 12:11

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局調查班第55期今天結業，共有60位生力軍加入調查局行列，總統蔡英文上午親至結業式致詞勉勵，並對調查局近年來維護國家安全、抵禦中國滲透的功勞表示肯定。

蔡英文表示，每次結業都代表士氣高昂的生力軍，準備加入調查局，肩負起維護國家安全，防護重大犯罪的課題，在通過這一年來嚴格的養成訓練，從今天起就是守護國家、保衛社會最堅實的力量。

蔡說，調查局跟一般治安機關角色不同，除要調查重大犯罪，在國安體系中更扮演非常重要的角色，尤其是在國家面對新型的滲透與威脅時，台灣社會的安全及穩定，非常仰賴調查局團隊。

蔡指出，對岸的中國人民每年有300萬人次來台灣，台灣歡迎這些朋友，但不能否認，的確有人利用台灣自由民主空間，意圖做出不利台灣自由民主的事，像是用交流活動為掩護，刺探或蒐集情報、滲透或吸收人員，在台灣發展組織等等，這些影響國安的不法案件，光是去年，調查局就偵破52案174人。

蔡說，這些數字的背後，代表一次又一次對國安的危害，但也代表調查局同仁一次又一次，成功維護國家安全，「我代表國家謝謝你們，大家辛苦了」。

蔡表示，抵禦新型態威脅很辛苦，但調查局面對其他案件也一樣全力以赴，如經濟犯罪、掏空資產、吸金，或是嚴重傷害我國競爭力的商業間諜，調查局也有相當好的成績。

此外，最重要的毒品查緝工作，調查局表現同樣亮眼，截至去年10月，查獲各級毒品1萬5千公噸，破獲19座製毒工廠，蔡強調，反毒就是政府第一要務，要從源頭切斷供應鏈，全面提升反毒的成效。

蔡並指，台灣也積極和國際合作，不僅跟很多國家有合作備忘錄或合作協定，也經常跨國聯手偵破重大案件，目前調查局已經跟47個國家的金融情報中心簽署防制洗錢相關協定，這次在亞太洗錢第三輪相互評比，也得到相當的肯定，這些成果，都是剛結業的生力軍們，最好的榜樣。

蔡勉勵結業生說，加入調查局後，請用最高標準要求自己的工作表現，以個人淡出、團隊勝出的合作精神，共同創造調查局的榮耀，全力守護國家社會，無論新型態反滲透任務，或是原來的重大查緝的工作，相信國家的調查局、民眾的調查局，一定能順利完成任務，不負國人所託，政府會給予最大的支持，當個最好的後盾。

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