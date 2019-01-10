小英強硬回應習五條獲好評 中國官媒輕佻：只是爽一下而已

2019-01-10 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕近期總統蔡英文強勢回應中國領導人習近平的對台談話，獲得國民高度讚賞，其網路聲量與支持度也大幅提升。對此現象，中國官媒《環球時報》竟稱蔡英文是在操弄統獨，只是「讓她暫時爽一下」，但長遠來看將玩火自焚，對兩岸關係造成嚴重傷害。

《環球時報》今（10）日發表社評提到，有44名國際學者力挺蔡英文，還有830位女醫生購買報紙頭版表達支持，而蔡英文還得意洋洋在臉書發文。評論批評，這是企圖營造支持她連任的聲量，靠操弄統獨議題也許能讓她「暫時爽一下」，但長遠來講極容易玩火自焚，也將給兩岸關係造成嚴重傷害。

評論引用香港《中評社》報導，宣稱「美歐的反應很低調」，稱歐盟官員以電子郵件回覆台灣媒體：「如此做法意味著什麽，蔡當局心知肚明，有苦難言」，但台灣還得對歐美感謝一番。「能夠挾洋自重者，本身需有一點實力才能去『挾』，而台灣及蔡當局當下沒有什麽能力和本事去『挾』美國和歐盟」、「蔡當局的所謂挾洋自重，會越來越不自量力。」

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