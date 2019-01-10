外交部：加拿大青年可在台申請度假打工簽證

2019-01-10 17:50

首次上稿 11:34

更新時間 17:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，我國自今年起開放加拿大青年可在台灣申請1年效期的度假打工簽證。外交部發言人李憲章說，這是雙邊關係的突破、進展，盼促進台加青年交流動能。

過去加拿大青年若想來台度假打工，必須先申請度假打工簽證，才能入境台灣。外交部今天發布新聞稿宣布，我國自今年1月1日起，開放年齡於18歲以上、35歲以下、先前未曾取得赴台度假打工簽證的加拿大國民，可以直接在台灣向外交部領務局，以及領務局四個地方辦事處（中部、雲嘉南、南部及東部）申請1年效期的度假打工簽證。

至於台灣青年赴加拿大度假打工，根據規定，需上網申辦相關簽證，且需到簽證中心進行生物辨識建檔。加拿大移民、難民暨公民部（Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC）自去年底開始，開放我國青年赴加拿大設於全球各地的簽證中心辦理生物辨識建檔。

我國與加拿大於2010年簽署「台加青年交流瞭解備忘錄」，迄今雙方青年持續透過互訪交流、深入在地文化體驗，增進對彼此的瞭解與好感。李憲章今天表示，此項簽證申請便利措施是雙邊關係的突破、進展，我國與加拿大盼透過此措施，進一步促進台加青年交流動能。

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