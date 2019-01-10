台中立委補選抽籤 王義川3號、沈智慧4號

2019-01-10 11:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中第5選區（北北屯區）立委補選上午舉行候選人號次抽籤，第一個抽籤的國民黨籍候選人沈智慧抽中4號，喊出「事事如意」、「四季平安」；民進黨籍王義川則抽中3號，開心喊「水」的他，也喊出前台中市長林佳龍常掛在嘴上說的「台中有3川，綠川、柳川、王義川」當口號。

台中巿第5選區立委補選候選今日上午進行選舉號次抽籤，沈智慧與王義川各在支持者陪同下到場；至於無黨參選的邱于珊穿上神力女超人裝，代表聯合黨參選的林忠勝則以蝙蝠俠造型登場，均極吸睛。

今日號次抽籤由台中市選委會依候選人登記順序抽籤，首個抽籤的沈智慧抽中4號，支持者立刻在台下喊出「事事如意」、「四季平安」；無黨參選的邱于珊抽中籤王1號，也高喊「一馬當先」。

王義川隨後上場抽籤，籤筒中剩兩個籤，他略想了一下，抽選位置上方的籤，打開看到號次後，開心大叫「水」後大笑3聲，高喊「台中有3川，綠川、柳川、王義川」；至於林忠勝則抽中2號。

沈智慧說，抽籤前夕她特地去拜拜，有感於近來台灣諸事不順，有豬瘟讓民眾擔心吃不到魯肉飯等，不太平安，看到政府對絕對的權力，卻絕對傲慢，變「千杯千杯再千杯」成為「驕傲驕傲再驕傲」；她就期待老天給台灣一個喘息的機會，給大家一個事事如意的機會及能四季平安的機會，讓台灣幸福，各行各業都平安、六畜興旺，沒想到抽籤就抽中4號，她內心非常激動，深盼「事事如意」、「四季平安」，也期待能夠在人民支持之下到立法院去打拚台灣健康的未來，讓台灣諸事平安，事事如意，她會監督政府、制衡政府，讓人民能夠過好日子，發展經濟讓民眾好生活。

沈智慧還說，民眾若希望落實公投的最新民意，立法院就需要人民給國民黨一個機會，因為現在席次未過半，在未來的一年最後的任期裡，國民黨表決權弱勢，希望人民相信國民黨，繪在野黨制衡力量，全台六席補選均順利，第一戰由台中、台北拿下兩席。

王義川說，抽籤前其實非常緊張，3號是他夢寐以求的號次，象徵「OK」的意思，還能夠代表要捍衛台中軌道運輸「山手線」的決心，以及讓大家琅琅上口的「台中有三川，綠川、柳川、王義川」口號，相信這個理想的號次將帶來幸運，盼迎接勝利到來。

王義川表示，他若能順利進入到國會，必定為捍衛台中軌道運輸、守護台中捷運，包括綠線延伸到選區大坑也是他的重要政見，以及捷運藍線和機場捷運也希望能夠順利推動，不能因為換了市長就中斷。

他也會成為「助學立委」，爭取就學貸款延緩10年還款；成「安親立委」爭取中央補助學童安親課輔費用，他也期盼大家能夠支持王義川，給林佳龍團隊一個繼續做事的機會。

邱于珊說，會全力讓台中致富，「中國客滿滿、人人致富」；林忠勝則說他是韓國瑜陸軍官校的學長，也盼全力拚經濟，翻轉台灣及台中。

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