中尉飛官亂搞還拍性愛影片 航特部：已將該員退訓

2019-01-10 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍航空特戰指揮部一名正在受訓的黃姓中尉飛官，日前被爆出與多名女軍官、女兵交往，甚至讓一名女軍官墮胎2次，更傳出與前女友所拍攝的性愛影片外流，陸軍航特部今表示，已依修業規則核予退訓。

先前《蘋果日報》報導指出，黃姓中尉因長相帥氣加上未婚身分「玩遍軍營」，但只要一提到結婚就與對象避不見面，黃姓中尉不僅始亂終棄一名空軍女軍官，還1男劈4女，讓空軍女軍官墮胎2次。

此外，黃姓中尉還傳出在服役後，與當時女友拍攝「性愛光碟」，影片疑似外流後，其女友在去年中以「妨害祕密罪」控告黃姓中尉，檢方在去年9月進入營區搜索，將黃姓中尉的相關證物帶回調查。

據《中央社》報導，陸軍航特部今指出，所屬飛行訓練指揮部的受訓學員黃姓中尉，在105年期間疑涉拍攝私密影片，遭前女友提告，憲兵隊於去年9月入營搜索後，配合檢警調查，也依學員生修業規則，核予退訓。

航特部強調，尊重司法機關權責，未來會對報考飛官送訓人員，將嚴加考核，並加強官兵軍紀教育及兩性正確認知，以維護軍譽。

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