談兩岸關係 王金平：國民黨內講法也不一樣

2019-01-10 11:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨邀藍營縣市長便當會，統一兩岸交流口徑，南投縣長林明溱認為不要再講一中各表，只要談九二共識就好，前立法院長王金平今受訪時未對他兩岸的看法表態，但坦言，國民黨內部講法很多不一樣，國內應該先凝聚共識，否則誰的答案講出來，都會被否決。

決戰2020年大選，王金平動向備受矚目，王今早在立法院受訪，被問到林明溱認為不要再提一中各表，是否代表跟「你們」想法不一樣？王金平反問，「你們」包括我嗎？「我沒有包括在裡面，我有自己的看法」，而這個看法，他以後再說。

王金平指出，這是一個歷史事實的演變，演變到現在，簡單一句話就是一定要國內建立一個共識，才能夠有一個統一的說法。媒體詢問是九二共識嗎？王仍重申，現在他不能講，大家的意見要一起匯集起來，形成共識，才是我們台灣真正的立場。

王金平強調，從國父創造中華民國到蔣介石前總統、蔣經國前總統，都有他們兩岸的定義，像蔣介石就是要反攻大陸、蔣經國就是要三民主義統一中國，李登輝前總統又有當時的特殊國與國關係的定位，未來怎麼演變？現在可以說是「你講你的，我講我的；我講的你不同意，你講的我也不同意」變成一片混亂。

王金平認為，民進黨跟國民黨講的不一樣，國民黨內部又有很多不一樣的講法，還是要國內各界要先產生共識，這共識才是台灣一致的立場。

王金平說，現在他也不能講說他的立場是怎樣，應該是要由各界的人一起來共商，才能形成國內共識，再跟大陸方面的不同意見立場討論，繼續溝通協調，現在要他表示什麼沒有意義，因為現在不可能有什麼答案，「誰的答案出來都會被否決的。」

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