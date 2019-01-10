內政部：127個政黨仍未申報財產 最高可罰500萬元

2019-01-10 10:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日表示，政黨106年度財務申報作業，最後申報日為今年1月15日，目前仍有台灣民主共產黨等127個政黨未完成申報，若屆時未申報，最高可處500萬元罰鍰。

內政部強調，依「政黨法」規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

內政部指出，經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

內政部表示，考量「政黨法」甫實施，為使各政黨能有充分時間適應，內政部政黨審議會於去年7月決議，政黨辦理申報期限到今年1月15日。

據統計，應辦理106年度財務申報的政黨共301個，目前僅174個政黨完成申報，其中合格者127個，不合格需補正者47個，尚有127個政黨未申報。

此外，依「政黨法」規定，過去依「人民團體法」成立的政黨，應於2年內（即今年12月7日前）依政黨法規定，補正組織、章程及相關事項，並向主事務所所在地地方法院辦理法人登記，屆期未完成或仍不符規定者，將依法廢止備案。

但目前僅8個政黨完成法人登記，內政部呼籲，尚未完成法人登記的政黨，應儘速召開黨員大會，或黨員代表大會修正章程，辦理法人登記，以免被廢止備案。

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