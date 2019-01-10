力挺！讓世界與台灣同行 外館臉書封面照通通換這張

總統蔡英文的臉書封面照。（圖翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2019-01-10 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前強調台灣絕對不會接受「一國兩制」，並透過社群媒體多次向國際社會發聲，強烈回擊中國國家主席習近平的姿態，獲得各界支持。緊隨其後，外交部和各駐外館也紛紛動起來，透過將總統言論翻譯成各國語言，讓全世界聽見來自台灣的聲音。

《三立新聞》報導，蔡英文總統去年年底將臉書封面照換成「2019 勇敢自信 世界同行」，新的一年，象徵台灣以走向國際為目標。臉書粉絲專頁「TaiwanWarmPower」今天發現，許多駐外館處也都更換首頁照片，將各國美照搭配今年的主軸「勇敢自信 世界同行」，與蔡英文臉書封面照相呼應，並指出「這是一種母雞帶小雞的概念嗎？」

這篇文章迅速吸引各駐外館處小編留言參一咖，讓網友形容「留言串根本聯合國啊！」也有網友留言表示，「駐外館的小編們真的超強，已經好久沒有人告訴台灣人：我們是勇敢且有自信的台灣人。」、「謝謝外館人員離鄉背井為台灣打拚。」、「用台灣尊嚴交世界朋友」、「世界有多大，台灣的志氣就有多大」。

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