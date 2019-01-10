寫歌讚認識的「辣台妹」 網嗨：她是不是最近撿到槍？

2019-01-10 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前親上火線批中國不合作防豬瘟、強勢反擊中共總書記習近平的「一國兩制」，以及強調已減稅並幫大家加薪等，獲得不少好評，網路聲量迅速攀升。饒舌歌手大支昨在臉書粉專「Dwagie大支」貼文，表示寫了一首「辣台妹」，來分享他最近認識的不錯的女孩子。部分網友一聽歌詞，直呼「辣台妹和她的夥伴是不是最近撿到槍？」

大支在文中自述在錄音室時，他朋友詢問「最近有沒有認識什麼不錯的女孩子？」於是他很臨時地寫歌、錄音、自拍，並與外界分享他「最近的這一則愛情小品」，並在文末附上「辣台妹/錄音室freestyle版本」連結傳送門。

歌詞中提到，「支董最愛喇賽，常瞎掰用錢把妳買下來，他叫妳聽話乖，趕快腿打開，就讓妳發大財，你不誠心、尊敬、真心去遵行，經濟就陷困境」並指「他」心生病興趣是「聽人唸道歉聲明」，大支還以去年12月吳寶春麵包店傳出進攻中國引發熱議的時事哽，作為歌詞靈感來源。

歌詞中提及，「他」不僅「不理鄰居指著他試圖斥責」，還似試圖「在妳門口水溝放死豬、死鴿」。而「妳強調，和平相處妳想要，但支董像強盜，他只想要把妳逼到牆角強抱」，違背意願、超過底線。

此外，歌詞中還稱，回想妳曾為生活偽裝，「支董摸妳屁股妳沒講，摸到現在還維持現狀，妳很厭倦、大家惦惦，但身邊偏偏有人怕危險、怕受牽連，就直接跪」，並來個「花式轉圈舔」。

歌詞中直言，「還好妳是最辣台妹，不想要就是勇敢拒絕」、保持「冰心玉潔」，更讚「辣台妹帶隊比個讚，台妹們團結樵落去」，並以重複多次「辣台妹」作結。

網友見狀笑稱「辣台妹和她的夥伴是不是最近撿到槍？」「這個辣台妹好像大家都認識喔」、「 辣台妹名字有『英』這個字，是嗎？」「這個我喜歡」、「為啥沒有撿到槍這句話？」「這個辣台妹還可以再辣6年﻿」、「超屌」。

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