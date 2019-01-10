農委會推薦翁震炘任北農總座？柯P：LINE聯絡嗎？

2019-01-10 10:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕農委會農糧署副署長蘇茂祥昨證實，農委會代理主委陳吉仲已經以農委會公文行文台北市政府，推薦農委會農金局副局長翁震炘接任台北農產運銷公司總經理，只差北市府點頭。沒想到台北市長柯文哲今早對此卻納悶稱沒有收到公文，還反問「難道是LINE用聯絡嗎？」北農總座新人選演變成羅生門。

柯文哲今早安排在市長室外受訪，他表示至少農委會沒有來跟他討論過這件事，但「那個是誰（指翁震炘）我還不認識」，他接著撇清稱，通常應該是北農公司同意，然後找董事長去討論吧。

至於有傳言指柯文哲原本有意自提北農總經理人選，卻被北市產發局長林崇傑打槍？柯則說，「林崇傑怎麼敢打槍市長，不會吧。」

媒體追問，會不會覺得內閣改組前不宜做這樣的派任？柯坦言，「還是那句話，我們那個政府官員更換太頻繁了，這樣很少有長期政策，這也是大問題」，他並指，還有一個問題是改組後會做多久，也是一年而已。

談到心中是否有更好的人選， 柯僅再次說，「沒有，那個（指翁震炘）不認識，但只要農委會覺得是專業我們都會同意。」

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