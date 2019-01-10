北市白綠合作破局 卓榮泰：記住1124、勿互相攻擊

2019-01-10 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕面對北市立委補選「三強鼎立」的局面，白綠合作等同宣告破局，對此民進黨黨主席卓榮泰昨（9）日表示，希望在選舉過程中能保持和諧，不要惡意攻擊、散播謠言。此外，卓榮泰也呼籲自己人不要互相攻擊，現在選民是眼睛雪亮的，不想看到一個吵吵鬧鬧的選舉。

綜合媒體報導，卓榮泰昨日就職黨主席一職，他在就職典禮上喊話表示，絕對不能忘記「1124」這個讓民進黨幾乎站不起來的日子，雖然黨的形體尚在，但心理上要有「打掉重練」的認知，「記住1124，想好做好每一件事」、「不要讓歷史看不起我們這一代的民進黨人」。

此外，卓榮泰就職後第一戰就為北市立委補選候選人何志偉站台，卓榮泰強調，這一席立委對民進黨非常重要。而媒體提問，民進黨全力輔選何志偉是否代表白綠合作沒有希望？對此卓榮泰表示，何志偉是黨提名出來的候選人，民進黨唯一的責任跟義務就是要幫他當選。

卓榮泰呼籲，望在選舉過程中能保持和諧，不要惡意攻擊、散播謠言。此外，卓榮泰也呼籲自己人不要互相攻擊，現在選民是眼睛雪亮的，不想看到一個吵吵鬧鬧的選舉。

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