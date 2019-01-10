習近平喊「一國兩制」統台 香港末代總督：民主從未自願加入獨裁

2019-01-10 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前於「《告台灣同胞書》40週年紀念會」對台發表演說，明確提出「一國兩制」治理措施，引起國內外熱烈討論。香港末代總督彭定康直言，「綜觀人類歷史，沒有一個民主國家是在非迫害的情況下加入獨裁政權。」

蘇格蘭《國家報》報導，彭定康評論，香港已不再是亞洲最自由城市之一，其學術自由、出版集會和人權皆受到打擊。作為97年香港回歸中國的主要見證人，彭定康表示，這起歷史事件對英中來說都有尷尬之處，中國要處理的是他們被偷走的領土，那些與19世紀殖民大國簽署不平等條約而失去的領土，「但當時香港一半以上的人口是為了逃離共產黨統治而來的難民，他們甚至不惜游泳或爬過蛇籠。」

二戰後去殖民化的浪潮，使昔日「大英帝國」的殖民地紛紛獨立。彭定康說，他們會引進民主制度和機構給這些國家，但效果不一，有些發揮了作用，有些淪為徒勞，「但這永遠不可能在香港發生。」對於台灣循一國兩制與中國統一的可能性，彭定康則說，「綜觀人類歷史，沒有一個民主國家是在非迫害的情況下加入獨裁政權。」

彭定康1992年獲派為香港第28任總督，經歷了97年主權移交中國，因此被稱為港「末代總督」，卸任後受冊封為終身貴族，現任牛津大學校監。

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