新崛江出現韓國瑜招牌 蕭美琴：我們這裡習慣了...

2019-01-10 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「高雄歹過日」日前分享高雄新崛江有個大招牌，放有高雄市長韓國瑜右手拿高麗菜、左手比讚，身旁還有一隻柴犬相伴的照片，上面寫著「歡迎蒞臨新崛江」、「打造高雄，全台首富」與「高雄發大財」等字樣，部分網友見狀哀嚎。對此，民進黨立委蕭美琴的臉書粉專「蕭美琴」也分享本報報導，並做出回應。

蕭美琴在文中開頭反問，「這樣就在哀嚎？」並指「等著看你們高雄的家庭聯絡簿、農民曆、各種政策宣導看板跟文宣，很有可能也會出現市長大頭照」。

蕭美琴在文中也提到，「不用奇怪，我們這裡大家都習慣無所不在的首長」。

網友見狀直呼「花蓮式美學傳到高雄」、「看完了我難過」、「可以改放帥哥嗎」、「叫韓冰來代言還好一點」；不過也有鄉民認為「雞腸鳥肚的酸民才會哀嚎」、「我覺得這樣不錯啊，他正在拚經濟拚觀光」；另有人說「哈哈，委員這麼霸氣」。

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