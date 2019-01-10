集體染A型流感！航特部602旅爆10起確診病例

2019-01-10 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍航空特戰指揮部位於台中新社的602旅的攻擊第一作戰隊，傳出自5日起到昨天止，已有10起A型流感確診病例，陸軍證實，有7人在休假期間感染，已依規定在家「自我隔離」，營內3名確診病例，僅1人留營「自我隔離」，其餘2人也已返家，目前疫情並未擴大。

根據《蘋果》報導，航空特戰指揮部傳出集體流感情形，引起內部恐慌。有爆料者指出，攻擊第一作戰的隊長怕麻煩，因此並沒有向602旅部進行通報此項疫情，航特部澄清，已掌握10起A型流感確診病例，目前已針對感染官兵的區域進行消毒作業，沒有未通報一事。

報導指出，此次感染者軍為士、兵階層，飛官均沒有感染跡象，因此戰力完全沒有受到影響。為確保不會發生群聚感染，航特部也要求身體不適的官兵，均要戴口罩，並提高警覺。602旅配屬的AH-1W攻擊直升機、OH-58D及UH-60黑鷹直升機，是中、南部地區的重要戰力。

去年9月9日國防大學戰爭學院及指參學院也曾爆發受訓學員大規模群聚感染A型流感事件，校方為避免疫情擴大，因此宣布停課3天。

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