駁斥馬英九「九二共識」 陸委會：馬習會附和一中未提各表

2019-01-10 07:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨找藍營縣市長聚會，談兩岸城市交流，重申「九二共識」，前總統馬英九昨晚受訪時表示，「九二共識本來就是原來我們國家的政策」，吳敦義的做法非常正確，他完全支持。對此，陸委會駁斥，「九二共識」不是台灣全民共識，也不是當前兩岸政策立場。

馬英九昨晚出席生物科技論壇暨成立大會活動，被問到吳敦義與藍營縣市長會談強調黨的兩岸論述是九二共識，是「地方包圍中央」？馬英九表示，九二共識「本來就是原來我們國家的政策，蔡總統上任後不承認九二共識，造成我們跟大陸的關係一再惡化」，吳這樣做是非常正確的，他完全支持。

對此，陸委會強調，2015年「馬習會」中馬前總統在公開場合附和了北京講出「一中」，沒有提到「各表」、也沒有說出「一中」就是中華民國，如此反覆、表裡不一，如何能代表是國家政策主張呢？

陸委會重申，台灣民眾對所謂「九二共識」看法分歧，當前中共領導人一再企圖將台灣矮化為一個特別行政區、在國際不斷打壓、更以武力威脅恐嚇，迫我們成為「中華人民共和國」的一部分，我們不會接受這樣的國共共識，台灣人民也不會認同此一傷害國家主權、台灣民主及人民權益的主張。

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