稱九二共識是「保台」 蘇起：現在已變形得我都認不出來

2019-01-10 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前在新版《告台灣同胞書》中重新定調「九二共識」為「兩岸同屬一中，共同努力謀求國家統一」，再度讓「九二共識」成為台灣政壇熱議焦點，不過當年提出「九二共識」的前國安會秘書長蘇起認為，很多政治人物都故意忽視「九二共識」具有模糊性的正面功能，並刻意扭曲，「現在已經變形得我都認不出來了」。

根據《聯合報》報導，蘇起接受專訪時指出，九二共識是他在2000年時提出，當時希望避開「一中」及「各表」，讓兩岸在民進黨執政時也能保有各自模糊空間，進而持續和解。蘇起強調，九二共識這名詞本身就是種「創造性的模糊」，是「保台」而非「賣台」，可惜有許多政治人物在這10幾年來故意忽視九二共識模糊性的正面功能，反而利用它的模糊，刻意扭曲其意涵。

另外，蘇起認為習近平談及和平統一及一國兩制之後，國民黨的處境最尷尬，因為同時被「紅綠夾殺」，未來國民黨若要持續獲得支持，就要抓住理性主義來對抗民進黨。

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