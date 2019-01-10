柯P暗諷白宮挺台灣是場面話 網怒轟：就不能給點掌聲嗎？

2019-01-10 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮國家安全會議發言人馬奇斯（Garrett Marquis）日前在推特上指出，北京應停止對民主台灣的壓制，並且恢復對話。對此，台北市長柯文哲昨（9）日受訪時，暗指美國只是講場面話，讓網友十分不滿，怒批柯文哲「就不能說幾句讚美的話嗎」？

呼應總統蔡英文近日對中國的強硬發言，馬奇斯5日在推特發文，表示「美國拒絕威脅或使用武力迫使台灣人民。任何解決兩岸分歧的問題都必須是和平的，並且要基於雙方的意願」，且進一步強調「北京應該停止其脅迫行為，並恢復與台灣民選政府之間的對話。」

對此，柯文哲昨日出席臺北市高中文憑課程說明及發表會，會後被媒體詢問，對於美方近日挺台有何看法？柯文哲表示「這個對美國來講，他該講的話要講，就這樣而已」。而柯文哲這番話也被網友解讀為在說白宮只是講「場面話」，相關文章被轉至PTT後，鄉民紛紛痛批「什麼叫該講的還是要講？」、「講屁話最會」、「統派心態」、「根本就是吳敦義」、「一天不酸就渾身不舒服」？

此外，也有鄉民火大到另發一篇文，直接嗆聲柯文哲表示，「美國朝野都是放了這麼多的善意，你只會說『美國該講的話還是要講』嗎？不會像蔡英文總統那樣對美國說幾句讚美的話嗎？釋出善意還要被你嘴」。最後鄉民痛批，「柯文哲乾脆出任海基會甚至長駐中國好了，反正柯對中國的話語可真是他媽的畢恭畢敬，亞斯柏格症絕對不會發作」。

而鄉民這篇文章發出後，立刻被網友推爆，網友紛紛留言表示「柯就是這種人，幫他的好像欠他的，什麼都應該」、「只有中國才能根治柯的亞斯伯格」、「柯有沒有說過讚美的話啊」、「想親共想被統的人才會無腦投他當總統」、「專長是失言的政治素人」、「一定要這樣唯（維）護中國嗎？」

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