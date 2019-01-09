44國際學者頌民主台灣 小英感性：我們一點都不孤單

2019-01-09 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕44位國際學者專家和前官員今天發表公開信投書媒體，力挺總統蔡英文；小英晚間8點38分也在臉書發文致謝，並呼籲國內外民眾將消息傳到全世界，「台灣，一點都不孤單」。

這44位來自美國、加拿大、英國及澳洲等國家的學者、作家及前政府官員，共同聯名發表公開信，投書《自由時報》和《美國之音》等媒體。公開信中指出，中國不斷壓縮台灣的國際空間，習近平2日的對台談話達到新高點，蔡總統也在同天回應習近平，強調絕大多數台灣人民強烈反對「一國兩制」，從未接受所謂「九二共識」，深信這是正確的反應，如此反應也顯示出蔡總統在面對共產中國日增的威脅下，所展現的穩健與盡責的領導能力。

文中提到，蔡總統是一位最具能力，知識豐富的政治人物，以她沈穩的性格和謹慎持平的立場，不但使台灣國際地位顯著增進，提升台灣在國際間的能見度，而且堅定維護台灣得來不易的自由與民主，蔡總統對強鄰侵略性霸凌所作果決與鎮定的回應，已贏得其他國家的尊敬。蔡總統已展現持平、彈性和堅定的風格，台灣正是需要這種領袖特質，以渡過風浪，航向更光明與安全的未來。

蔡總統在臉書上指出，國際學者們讓台灣全體國民知道，全世界的朋友都與台灣站在一起捍衛民主制度，拒絕來自中國的脅迫利誘，台灣完全不是孤單的，國人應感謝來自世界各地的朋友，「也一起把台灣堅持民主的信念，傳到全世界！」。

蔡英文臉書全文

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