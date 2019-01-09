看新聞才知被徵召選立委 余天明將拜訪議員

2019-01-09 22:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕前民進黨立委高志鵬因關說案遭判刑，褫奪公權4年，其區域立委遺缺將在3月16日舉行補選，民進黨中執會今天宣布由民進黨新北市黨部主委余天回鍋參選，余天表示，自己沒有出席中執會，中執會也未事先通知此事，下午看到媒體報導才知道自己被徵召，無論如何，將會全力以赴。

余天說，黨中央有找有意願參選的同志徵詢意見、協調，但自己並沒有出席，更告訴黨中央，樂見青壯世代投入立委補選，「真的找不到人再找我」。

至於夫人李亞萍曾說「真的去選（三重立委補選）那還得了！」余天說，黨中央都已經決定，李亞萍也會支持。

余天表示，補選時程緊湊，中間還遇到過年，必須加緊腳步，明天一早就會在前行政院長蘇貞昌陪同下，先拜訪原本有意願參選的在地市議員，凝聚黨內團結。

余天是第七屆立法委員，2008年打敗藍營尋求連任的朱俊曉，擔任台北縣第三選舉區（三重）立委，前立委朱俊曉這次也是外界點名參加三重立委補選的人選，但朱俊曉表示沒有意願。

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