上任首日就輔選 卓榮泰：王義川選上 民進黨活跳跳

2019-01-09 21:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕卓榮泰今天上任民進黨主席首日，第二個公開行程就直奔台中輔選黨籍參選人王義川，親自主持台中立委補選輔選會議，信心喊話「王義川這席補選是民進黨的強心針，拿下這一席是1124最好強心針，民進黨會活跳跳！」王義川也說目前知名度已經突破70%，目前雖仍落後，有信心投票日一定會追上。

卓榮泰表示，從中央到地方都王義川表現展現最高肯定，充滿戰鬥氣息又嫻熟地方，還引用王義川臉書直播的哏，說「要一個炒麵空氣帶回台北」，也表現出真有在追蹤王義川的競選步伐。他強調，上任後黨改組會與地方再做結合，配合補選立委競選總部行動，進行選戰感動大計畫，地方希望中央協助，一定全力配合。

王義川稱卓榮泰為「泰山主席」，他表示，宣佈參選時的知名度僅15%，現在調查已有70%，「發現只要認識、談話、握過手、四目相交的大多會支持我」強調知名度已經快追上了，投票日一定會追上。

輔選會議開始，前市長林佳龍未現身，但派出夫人廖婉如代表，廖婉如說，林佳龍對市政的規畫，王義川都知道，需要持續執行。會議到一半，林佳龍現身，表示從台北特地趕回來，強調會全力輔選。

林佳龍表示，雖然是艱困選區，但王義川選戰的「另類打法」在網路的討論聲量熱度已超過對手沈智慧，，若民進黨籍市議員得票率能夠團結，加上在地議員的催票協助，相信王義川絕對能夠順利當選。

國民黨參選沈智慧今天則到太原綠園道向晨運民眾拜票，表示太原綠園道是都市綠隧道，未來如果可以完善周邊環境，並增加運動設施，也到北區國術館拜票。

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