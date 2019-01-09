分析1.6萬筆PPT資料 他揭露「韓流」有「網軍」的影子

2019-01-09 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕選前開始在網路上掀起「韓流」的高雄市長韓國瑜，即便選舉已經結束過了有一段時間，「韓國瑜」依舊是網路熱搜關鍵字。對此，兩派人馬及支持者對於韓國瑜是否有所謂「網軍」在操弄聲量的議題爭持不下。《天下雜誌》分析從PTT上蒐集來的資料，確實找到了一個符合「網軍」特質，甚至可以說是整個韓流效應的「意見領袖」。

根據《天下雜誌》 指出，PTT每天平均上線人數約5至10萬人左右，最容易帶起網路話題，以「韓國瑜」為關鍵字，將韓國瑜從去年4月9日宣布參選一直到12月24日市長就職後，蒐集約1萬6000多筆輿論文章來進行分析後，發現一名使用者帳號為「mark2165」的網友，位於整個有關韓國瑜輿論的核心，而且這帳號創立以來有將近1年多的時間都在「潛水」，但一直到選前3個月才開始頻繁發文約有543則，且政治傾向一面倒向韓國瑜，他不僅發文數量最多，而且只要他一發文，幾乎「就可以達到一呼百諾的效果」，甚至可以說是帶動韓流的意見領袖，尤其在討論政治的政黑版（HatePolitics）成功掀起韓流高潮。

文章引用PTT輿論專家、逢甲大學資訊工程學系助理教授王銘宏提出的說法，描述「網軍」有兩大特質：「第一，此帳號會有明顯的政治偏好，因專職網軍通常是被特定陣營聘僱的，不太可能同時有多個政治偏好；第二，此帳號的反應時間夠快、上線時間夠長。」

報導也因此認為「mark2165」非常符合「網軍」的定義，從這支帳號於政黑板發文的次數來看，就佔了總發文數95.21%，而且有近七成發言都與高雄選戰相關，或是只要韓陣營發布什麼消息，這隻帳號便馬上大力轉推分享，對於一個之前都在潛水的帳號來說，在選戰期間的積極度及政治傾向可見一斑。

另外，這篇報導也從「mark2165」在PTT上分享的一則google短網址中，發現網址導入韓國瑜影片的流量中，「共有31%的流量來自境外，包含27%顯示為『＊＊＊』的無法辨識地區」認為確實有境外帳號，在推波助瀾這股韓流。

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