與「學姊」飆唱助選 柯P挖苦自己「濫竽充數」

2019-01-09 21:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選投票本月27日登場，「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇推出競選歌曲，今晚正式對外發表，台北市長柯文哲現身力挺子弟兵，並與陳思宇、歌手白芯羽、柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩大合唱歌曲，但開唱前，柯頻喊「沒有KTV不會唱啦！」音樂一響起，四人齊聲高唱，唱完後，柯面露小尷尬笑說「濫竽充數」，直呼唱得不好，但團隊幕僚不斷在旁叫好。

合唱結束後，柯文哲發表簡短演說，他稱許陳在市府做事認真、有能力的，柯說，陳思宇當觀傳局機要也是從小妹當起，被調到十一樓當副發言人，但實際管理是市府顧問蔡璧如，任何人可以在蔡下面做事都是非常厲害的，「她（指蔡）是非常嚴厲的長官」，陳還被臨危授命接觀光傳播局長，順利辦好台北燈節「她算是救火隊」，表現不錯，看得出陳有能力組織團隊應付危機。

柯文哲還說，陳思宇是大稻埕城市博物館計畫主要負責人，要讓商圈活動，包括大稻埕假日徒步區到永樂商場管理，過程中要有相當多的協調，跟攤商溝通要很耐煩，為政之道在於耐煩而已，他看到陳思宇做事滿認真也有能力做好一件事。

話鋒一轉，柯文哲批評，中央觀光局推出暖冬旅遊補助方案卻漏掉北市，當時北市八名立委沒人跟觀光局反映，陳思宇跟業者出面反映才有補助，因此台北跟中央有很多工作要合作，所以還是要有跟市府比較有合作的立委比較好，陳思宇應該可以做到，讓市府跟中央有更好聯繫。

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