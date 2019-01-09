陸委會：國民黨續提九二共識 無異附和中共

2019-01-09 21:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對國民黨發布「兩岸政策基本立場」文件，陸委會今（9）日表示，1992年兩會會談最終並未達成共識，中國未曾同意國民黨聲稱達成「一中各表」的「九二共識」，雙方對「九二共識」為何並無共識，已淪於各說各話，徒留下許多困惑混淆，國民黨如續提「九二共識」，無異於附和中共立場，不利於中華民國主權及台灣民主的生存空間

陸委會表示，國共間的「九二共識」根本沒有交集，問題根源在於北京當局一直不願面對中華民國存在的事實，長期以來藍營人士赴中國交流時，也無人敢在中共面前公開大聲說出中華民國。朝野政黨面對中國，應該據理力爭、共同捍衛國家主權，團結一致為台灣民眾爭取尊嚴。

陸委會指出，中國國家主席習近平近日再定義「九二共識」是「兩岸同屬一個中國、共同謀求國家統一」，更倡議探索「一國兩制」台灣方案，踐踏民主程序，透過花瓶式的「政治協商」來分化台灣、實踐統一；絕口不提對台無情打壓、不尊重台灣民主體制與人民選擇權利，甚至不承諾放棄對台用武。對此，台灣2300萬人民堅決反對。

有關國民黨提到蔡總統當年擔任陸委會主委在立法院對1992年會談說法，陸委會指出，當時蔡主委只是陳述1992年我方政府立場，並提出當年是以8月1日國統會所通過「關於『一個中國』的涵義」的內容為我方表述，但自始至終未獲得北京的同意。這不能解釋為蔡總統承認談判過程中已有「九二共識」的存在；更不應解釋為執政後拒絕虛構的「九二共識」。

陸委會強調，兩岸關係發展及政策方向是中央職權，兩岸任何交流不應設置前提，並應符合政府相關法令規定，只有經過台灣人民的授權與監督，且由兩岸政府以和平對等的模式來進行談判，才能真正保障人民福祉權益及國家最大利益。希望各界清楚認知中共踐踏台灣主權、黷武擴張、破壞現狀的本質；而蔡總統提出「四個必須」及「三道防護網」才是維護國家主權及台灣利益的重要關鍵。

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