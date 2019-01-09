卓榮泰暗酸散布不實攻擊 陳思宇：我一直很有格調

2019-01-09 21:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨新任黨主席卓榮泰今日就任的第一個行程，替黨籍台北市立委補選參選人何志偉站台輔選，他受訪時表示，希望選戰維持格局，「不要散布不實攻擊」，競爭對手也不要攻擊，被解讀是暗指「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇。對此，陳思宇今晚受訪表示，「我一直很有格調，大家可以再來聊聊」，但她強調沒看到卓的完整說法，無法評論。

投入北市第二選區立委補選的陳思宇，為拉抬聲勢、衝高人氣，推出競選歌曲，今晚舉辦記者會正式對外發表，柯文哲也現身力挺子弟兵，發表前接受媒體訪問。

媒體問到對唱歌是否有信心？陳思宇笑說，她在錄唱之前對唱歌滿有信心的，進了錄音間有更大的信心，何況「阿北（指柯）」都能唱了，給她更大的信心，她就放膽去唱，選舉也是一樣努力去拚。

忙於掃街拜票陳思宇嗓音沙啞，媒體關心是否好一點，陳思宇表示，最近拜票遇到民眾都會教她用丹田發聲，她也試著調整講話方式，慢慢、溫柔講話，有比較好一點了。

何志偉今日有「大咖」卓榮泰站台輔選，陳思宇說，願意幫她站台、握手加油，每位都是大人物。

由於柯文哲站台輔選，對手國民黨參選人陳炳府將邀高雄市長韓國瑜輔選，頗有柯涵對決的意味，對此陳思宇表示，她不清楚這樣訊息，選舉不管空戰或陸戰都要努力，爭取選民認同，不管誰站台都要把自己事情做好。

陳思宇表示，陸續企劃直播或政見，都會陸續推出，選民都是理性的，最近也有選民問她會不會提出教育政見，她若有機會當選立委，把握11個月任期提出具體、接地氣政策。

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