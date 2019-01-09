宅神好慘！被嗆「大腦是好東西」 回嗆財政部又被網友酸爆

2019-01-09 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕「宅神」朱學恒質疑政府擬發400億「大紅包」給經濟弱勢族群，主要出自於薪資收入的個人綜合所得稅。對此，財政部今不但直接公開數據打臉，更酸宅神「大腦真的是好東西，要保護好不要被汙染」；朱學恒晚間回嗆「所以說營所稅也不是人民的錢，開了公司就是財團不是人民了？」結果臉書又被網友留言酸爆。

朱學恒指稱，400億「大紅包」來源是「企業營所稅」和「個人綜所稅」，其中「綜所稅有七成都是來自薪資」，收的就是人民的薪水。對此，財政部指出，歲計賸餘386億元主要來源為「稅課收入增加」、「非稅課收入增加」及「政府支出節流」，這些無非是和景氣回溫、稅制調整及國營事業獲利及政府轉投資收益增加有關，其中貢獻最主要是來自107年「營利事業所得稅」。

財政部臉書不但表示「我們有數據有真相」，還諷刺「宅神貼心提醒轉文前請先動腦思考，以免成為萬惡假新聞的幫兇，實在不能同意您更多了，BUT！怎麼您的解讀和轉貼的新聞內容不符呢？」更酸他「大腦真的是好東西，要保護好不要被汙染」。

對此，朱學恒晚間在臉書發文，回酸「財政部現在好棒棒，在民進黨敗選之後為黨辯護就很快了唷，果然選後有反省」；對於財政部的回應，朱學恆表示「所以都是有錢人跟建商財團的錢呢？所以說營所稅也不是人民的錢囉？開了公司就是財團不是人民了？」更用hashtag諷刺「小編護黨有功便當加支雞腿」、「納稅人錢為黨辯護反應好快」。

不料朱學恒回嗆財政部後，臉書又被網友灌爆。不僅桃園市議員王浩宇在下方留言「朱先生，我覺得你真的很誇張，沒有查證就發言不需要道歉嗎？」其他網友也紛紛留言表示「好了啦阿恒，硬要凹成人民對政府就難看了」、「直接迴避掉自己說錯的綜所稅，偷換概念變成人民vs財團，這種硬凹方式果然很朱學恆」、「幹嘛見笑當生氣」、「你上篇文信誓旦旦說是拿綜所稅，結果根本沒拿；現在又扯營所稅的不是財團，廢話！」、「原來是愛散播假消息的成衣業者呢」。

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