陳筱諭參選藍營得利？ 謝龍介：該選區「綠大大於藍」

2019-01-09 20:32

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨今日確定徵召前勞動部次長郭國文投入台南第二選區立委補選，引來民進黨全國黨代表陳筱諭不滿，強調會參選到底，綠營再度陷入分裂。不過，國民黨台南市議員謝龍介認為，國民黨還是不會太有利，因為該選區「綠大大於藍」。

面對補選很有可能變成「三腳督」，謝龍介表示，不論是2選1或3選1，參選是每個人的權利，但就他「掌握的數據，陳筱諭聲勢和民調比郭國文還高」，民進黨仍硬要徵召郭，對此只能給予祝福，而陳脫黨參選有其正當性。

謝龍介指出，民進黨先前搞砸一例一休、得罪勞工，卻讓郭國文背黑鍋，並用選立委當交換，可見民進黨已經迷失，所以市民已經開始期望，台南起碼要有一席非綠營的立委，為民眾發聲，不能再被一種顏色綁架。

不過，隨著陳筱諭參選到底的宣言，綠營再度分裂是否對國民黨選情有利?謝龍介則說不會太有利，畢竟該選區「綠大大於藍」，是最艱困的選區，黨中央也正在協調優秀人選出戰，而黨若需要他，他也會一肩承擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/