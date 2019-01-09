彰化立委補選獲民進黨提名 黃振彥：全力以赴打贏選戰

2019-01-09 20:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕命運的巧合？剛卸任鹿港鎮長黃振彥，在2012年從縣議員轉換跑道參選鎮長補選高票當選，當初就是接任王惠美當選立委所進行鎮長補選；今天民進黨宣布彰化立委補選提名黃振彥，同樣也是王惠美當選縣長而舉辦的補選，能否在民進黨九合一選舉慘輸時機，循著補選更上一層樓？黃振彥強調，他全力以赴，有信心打贏這場選舉！

黃振彥指出，民進黨這次選舉輸得很慘，回想2012年參與鎮長補選，當時民進黨也同樣在選舉慘敗，當時黨主席蔡英文還為此扛起敗選辭去黨主席，當年他在民進黨選情低迷時投入鎮長補選，不只打贏選戰，也成為首位民進黨籍的鹿港鎮長；他從民意代表到鎮長，全心全意付出，這次參與立委補選，將為六鄉鎮爭取更多的經費！

黃振彥原本經營工廠，因為父親在黨禁時代經常買回黨外雜誌，開啟黃振彥民主意識，也在地方組成民主聯誼會，參與社區工作，在民主前輩勸進下投入選舉，曾任1屆鎮代、2屆縣議員、2任鎮長，以及民進黨縣黨部主委，從政經驗完整，締造不敗紀錄；妻子楊妙月去年底首次參選，也高票當選縣議員。

黃振彥強調，這次立委補選攸關2020年大選，由於民進黨在去年選舉慘敗，勢必要在這次補選過程，重新凝聚支持者的信心，才能帶動2020年贏得大選，因此，他參加這次立委，志在必得，一定要打贏得勝選。

民進黨中央針對彰化立委補選，日前徵詢黃振彥、前彰化縣文化局長陳文彬、前縣議員林士堅與縣議員陳秀寶的意見；陳文彬強調，當時他就明確表明不參與選舉的意願，但他不會離開彰化，未來也不排除參與公共事務。

林士堅指出，黨中央從贏的角度來提名，因為黃振彥的參選紀錄都不曾輸過，他祝福黃振彥。

陳秀寶的大型選舉看板高掛路口，陳秀寶表示，黨中央公布提名作業後，她接到許多支持者的電話，由於黨中央只是徵詢，並沒有正式協調，至於提名的依據為何，也不得而知，她會在最短時間內，與支持者討論，未來不排除任何可能。

由於黃振彥妻子楊妙月去年底參與縣議員選舉，也讓黃振彥與黨內同志的關係緊繃，在黨中央完成提名後，如何弭平黨內撕裂的傷痕，凝聚鹿港、和美選區的向心力，黃振彥強調，民進黨只有團結才能打贏選戰，他會全力以赴，贏得選戰！

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