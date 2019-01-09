挑戰陳學聖！吳志揚選立委設宴暖身 中壢逾7成里長赴會

2019-01-09 19:24

［記者陳昀／台北報導］國民黨不分區立委吳志揚有意回鄉挑戰同黨立委陳學聖的中壢選區，上週宴請中壢區里長餐敘，並表態參選下屆中壢區立委，全區共85里，有60多人赴會，吳志揚顯然勢在必得；但他受訪低調表示，只是與老朋友聚會；陳學聖則說，多人願意挑戰是好事，但也可朝不同選區發展。

與會里長說，如果甫以第一高票連任的中壢區市議員魯明哲沒有表態競選立委，大多人無疑支持吳志揚，畢竟吳曾是縣長，陳學聖則地方關係較弱，「他又不住這裡」。

地方黨部人士指出，吳志揚投入下屆中壢區立委選舉幾乎已成定局，陳學聖可能朝桃園市第6選區（八德、大溪、復興與中壢12里）發展，但魯明哲是顆活棋，中壢選區、第6選區都有勝算，地方上認為陳學聖在上次市長選舉不夠積極，一但魯要參戰，陳可能沒有空間。

吳志揚受訪證實，確實有意投入下屆中壢區立委選舉，但還沒跟地方黨部或陳學聖接洽，與里長餐敘也只是跟老朋友聯絡感情，最近跟不少卸任議員、卸任里長都有聯繫，「畢竟中壢本來就是我的家」。

陳學聖對於是否堅持連任中壢區立委或轉任不分區，都沒有正面回應，並強調未與吳志揚討論此事。

陳學聖說，一切以民意為依歸，許多人願意挑戰立委選舉是好事，但可以朝不同選區發展；他也說，若國民黨希望他到艱困選區，他願二話不說前往挑戰，為黨開疆闢土，就像上次接下競選桃園市長的責任一樣。

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