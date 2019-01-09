吳敦義便當會拉攏藍營縣市長？ 朱立倫老神在在

2019-01-09 20:34

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020總統大選，國民黨主席吳敦義今找藍營縣市長談兩岸城市交流，被視為拉攏地方諸侯，為大選鋪路，前新北市長朱立倫今晚受訪時顯得老神在在，強調他一直非常贊成黨要跟縣市長、立委、地方議會多聯繫溝通，「今天主席找縣市長，我都是非常贊成的。」

朱立倫今晚出席生物科技論壇暨成立大會活動，與國民黨中央委員連勝文、國民黨前副主席詹春柏等人同台，前總統馬英九、前行政院長張善政也與會，馬、朱行程錯開，並未碰面，朱和連則比肩而坐，兩人頻繁交談，互動熱絡。

吳敦義找藍營縣市長談兩岸城市交流，被視為拉攏地方諸侯？朱立倫受訪時表示，他一直非常贊成黨要跟縣市長、立委、地方議會多多聯繫溝通，這絕對是好事，國民黨需要更多民意支持，「今天主席找縣市長，我都是非常贊成的。」

媒體也詢問朱立倫，台南市長黃偉哲說前立法院長王金平是難纏的對手，朱立倫表示，國民黨是民主開放的政黨，各種多元的聲音都有，所謂黨內初選的過程，只是讓黨內的聲音受到民眾的支持，絕對不是在過程中黨內的互相競爭，最重要的目標是贏得2020勝選，讓台灣經濟能重振、兩岸關係能夠改善、讓人民能過好日子。

對於近期黨內傳出使用美式初選制度，朱立倫強調，不管考慮任何的制度，都是要讓國民黨2020能夠勝選，用任何方式只是讓國民黨跟民意更接近，更能夠讓民眾支持國民黨。

此外，國民黨中常委徐弘庭今在中常會提出在農曆年前訂出黨內初選制度跟時程，朱立倫說，他知道很多年輕中生代很關心，但他還是強調，這只是過程，希望過程能夠非常公開透明，能夠獲得民眾支持，對國民黨爭取2020勝選是正面的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/