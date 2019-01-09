卓榮泰就任黨主席第一個行程 北市輔選何志偉

2019-01-09 20:18

〔記者蕭婷方／台北報導〕新任民進黨主席卓榮泰今天正式就任，首站行程為北市立委參選人何志偉站台，選區議員也均到場與會，展現團結氣氛。卓會後受訪表示，九合一選舉後黨已經在檢討改變，席次一定要保住，未來將會提出「感動大計畫」來感動選民。

卓說，立委補選選情比較冷，很難讓市民感覺已經在選舉，但這席本來就屬於民進黨，更是綠營有把握的地方，第一個行程來到這裡，就是要告訴選民這席對民進黨何其重要，「九合一選舉後選民已經用選票教訓民進黨，選民應該知道我們已經在檢討。」

針對輔選會議內容，卓說，將會配合候選人的選戰計畫，將投入黨中央資源擬定戰略，強調「何志偉是我們黨提出來的候選人，唯一責任就是幫何志偉當選，我們會全力協助，這一席一定要保住」。

不過，該選區競爭白熱化，陳思宇近期有柯文哲相挺，兩人數度合體造勢，而國民黨參選人陳炳甫預計找高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜等大咖同台；對比藍白以大咖相挺，民進黨參選人何志偉無民進黨重量級明星站台，僅以勤跑基層、鞏固基層組織應戰。對此，卓榮泰表示，大咖在這裡不一定有票，希望我們的支持者不是坐高鐵來，是坐公車來、坐捷運來、是走路來，小區域選舉是考驗候選人在這裡有沒有深耕，就是平常的服務有沒有深入人心，何志偉是綽綽有餘的。

卓受訪進一步說，里長做得好市長就會比較輕鬆，地方做得好中央也會比較輕鬆，九合一選舉有許多不錯的里長與議員沒有當選，希望透過這次補選選戰當作向全體市民誠懇的謝票，這也就是自己未來要提出的「感動大計畫」，希望透過此次選戰，讓選民對民進黨參選人的認真感動。

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