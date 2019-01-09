不准韓國瑜和中國交流？ 王世堅「3個字」回應

2019-01-09 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前在政論節目上，面對主持人問到「民進黨是不是不可能准許未來韓國瑜和中國進行任何交流」？台北市議員王世堅對此以3個字回應：「想太多」！王世堅說，台灣是一個民主多元的社會，對於不同的政治看法都予以尊重。

在政論節目「關鍵時刻」中，主持人劉寶傑提到「是不是未來，韓國瑜要用九二共識這頂帽子跟中國進行任何交流，民進黨是不可能准許的」？對此，王世堅表示，「想太多了」。他指出，民進黨一定會幫韓國瑜，理由很簡單，「因為韓國瑜是高雄市長，幫助韓國瑜就是幫助高雄市民，幫助高雄市發展」。

王世堅今日早上也在臉書發文，表示若民進黨政府會因為政黨不同不幫助韓國瑜，那反而是在幫韓國瑜未來施政不利打預防針，在幫韓國瑜找藉口，王世堅也相信，以韓國瑜的骨氣，「他不會接受這樣的說詞」。

對於韓國瑜面對中國的態度與民進黨理念不同，王世堅表示，台灣是一個民主多元的社會，任何從政者、任何的民眾要提什麼樣的政治看法，都予以尊重，今天民眾反對的，只是反對中國共產黨強迫說台灣是中國的一部分，除此之外，台灣人與中國人並無任何敵對的淵源，不必互為仇敵。

王世堅臉書全文

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