柯文哲提北市府全面取消訂報 王世堅怒批：無知！

2019-01-09 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（8）日在市政會議上，要求各局處與附屬機關全面檢討訂報要求，「能不訂報就不要訂報」。對此，有學者、公務員認為此事不妥，而「柯黑」台北市議員王世堅則痛批柯文哲「無知」。

根據《聯合新聞網》報導，柯文哲認為「推動E化」應從訂報做起，他認為現在新聞都可以在網路上看到，根本不需要訂報，因此下令各處進行檢討，儘管柯文哲僅說「檢討」，不過北市12區公所收到指令後，從今（9）日起就不再訂閱報章雜誌。

對此，有公務人員就表示，現今網路假新聞充斥，單看網路新聞很難判斷重要性和真偽；文化大學廣告學系教授鈕則勳也認為，仍有不少民眾保持看紙本新聞的習慣，若只是為了E化或節省經費就取消訂報，並非妥當之舉，且也顯得格局狹隘。

「柯黑大魔王」王世堅更直言，柯文哲所謂的「檢討」，就是要求退訂。王世堅指出，書報雜誌之所以沒有被網路取代，就是因為有存在的價值，尤其報紙媒體更是左右網路媒體、電視新聞的話題，「柯文哲沒資格對第四權指指點點」！

王世堅也表示，在這個網路充斥假新聞的時代，報紙可說是「定海神針」，即便評論角度不同、立場不一，但至少新聞都是真的，報紙也必須為刊出後24小時內的新聞負責，是抵賴不掉，也必須要負責的，這是報紙的公信力，也是報紙的優點，對於柯文表示要取消訂報，王世堅痛批柯此舉「簡直一點人文素養都沒有，以井觀天，毫不尊重」，只是凸顯自己的「無知」。

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