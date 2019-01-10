小英任內實質薪資年年升！網友製表：誰任內狂降就不講了

2019-01-10 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今年元旦開始再次調高基本工資，是任內第三次調薪，在網路上引起一片讚聲，不過仍有一些網友質疑沒有把通膨列入考量，只是耍小手段行銷，騙騙不懂數據的人。對此，就有網友將最近十幾年的「實質薪資」製成圖表，證明在蔡英文任內，實質薪資每年成長，而製表網友也順便酸道「至於某人任內實質薪資不升反降，我就不講了」。

網友今日在PTT發文 ，根據行政院主計處資料，將最近十幾年的實質薪資做成圖表，並解釋，扣除通膨影響的薪資就叫實質薪資。

從蔡英文2016上任後，實質薪資一直逐年上升，在2017年甚至超過3萬8000元，逼近2007年的水準；而表格中也可見，實質薪資在2008年到2014年較低，剛好就是前總統馬英九接任後的這幾年，製表鄉民也酸說「至於某人任內實質薪資不升反降，我就不講了」。

對此，鄉民也紛紛留言表示「蔡英文真的有在做事」、「數據會講話」、「蔡英文執政時房價有跌，實質薪資成長，出口增加，結果一堆人還是感覺派」、「9.2看不到 只會跳針小英做很爛」、「馬就最爛了那個」、「不是人民幣他們都無感」、「承認吧 馬就是比較爛」、「國民黨還敢說拚經濟啊」。

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