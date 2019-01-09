過半民眾認沒九二共識 民進黨：國民黨兩岸論述是自說自話

2019-01-09 19:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨主席吳敦義今邀15位黨籍縣市首長出席中常會，重申「一中各表的九二共識」，並批總統蔡英文否認九二共識存在是完全不正確的事。針對國民黨的兩岸論述，民進黨發言人何孟樺今表示，國民黨該份兩岸立場的說帖毫無新意，不願面對中共已經片面否定「一中各表」的「九二共識」。這種沒有交集的論點，如何稱為「共識」？顯見國民黨的說法，完全是昧於現實的自說自話。

何孟樺指出，國民黨提及，2015年馬英九前總統在習近平面前談「九二共識」。但刻意不談馬前總統作繭自縛，寧可暢談「一中」，卻連「各表」兩個字都說不出口。這種連自己人都不敢對著中共講的說詞，拿來欺騙台灣民眾，國民黨如何贏得人民的信任？

何孟樺表示，最新民調顯示，台灣民眾有超過55%的比例認為沒有所謂的「九二共識」；僅有三分之一的民眾承認有「九二共識」，代表國民黨已經脫離台灣主流民意，活在自己設定的兩岸論述的世界中。

何孟樺表示，若國民黨不正視台灣人民對於民主、自由價值的信仰、對國家主權與安全的堅持、中共對台灣的脅迫，未來必定會在兩岸議題中被迫邊緣化。

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