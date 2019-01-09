向藍色選民喊話 白狼：中華民國是「統一的絆腳石」

2019-01-09 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平年初發表對台談話，把九二共識連結到一國兩制，強調不承諾放棄對台用武，總統蔡英文隨即強勢回應我國不接受一國兩制的立場。中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂表示，中華民國是「台獨的護身符」，也是「統一的絆腳石」，他強調，中華民國在歷史上確實有所貢獻，但接下來的萬世太平應由中華人民共和國接手，呼籲藍色選民「緬懷中華民國，擁抱中華人民共和國」，加入統一大軍。

張安樂昨（8）日在臉書上以棒球中的全壘打和高飛球為例，他認為兩者差別在於一堵牆，球飛過牆就是全壘打，沒有過就是高飛球，被接殺，「很不幸，中華民國這四個字就是統一路上的這堵牆」。張安樂說，全台佔半數的藍色選民擁有中國情懷，是統一路上的潛在同志，但問題在於那情懷被融進濃濃的中華民國情結裡。

他表示，中華民國確實在中國五千年歷史中寫下光輝的一頁，在中華民國的旗幟底下，國共兩黨攜手合作，打敗日本、光復台灣，讓中國成為世界四強之一。然而，如同秦朝統一中國為大漢墊下盛世基礎、隋朝結束南北分裂為盛唐鋪路，「接下來我們民族偉大復興的宏偉使命，就要由中華人民共和國來完成了！」

張安樂認為，大家對中華民國四個字有感情，可以緬懷，但現今是中華人民共和國的世紀，應該要擁抱中華人民共和國。在統一之路上，藍色群眾是台灣反抗台獨的主流力量，想讓他們成為促進統一的大軍，就必須尊重他們的中華民國情懷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/