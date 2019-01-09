還沒上任就不幹了！ 韓國瑜小內閣16天就有人請辭

2019-01-09 18:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜小內閣傳出第一位請辭的首長，原預定1月15日接任行政暨國際處處長的江惠頌，還尚未就任，今天就決定請辭。

江惠頌曾擔任義联集團發言人，英語能力非常好，韓國瑜邀請她出任高雄市行政暨國際處處職。

江惠頌因任教的學校課程尚未結束，迄今還未上任，預定1月15日才就任，今天卻突然發出聲明，強調因工作單位有重要事物需推動緣故，加上考量兼顧家庭與照料長輩，因此已親自向韓國瑜說明，並獲諒解，將不會上任行政暨國際處處長。

據了解，江惠頌目前還擔任沐華國際美容公司營運長，她受訪時表示，因為公司老闆強力慰留，且今年公司營運計畫都由她主導，因此最後決定留下來，並親自跟韓國瑜報告，也獲得韓的同意。

高市府表示，將尋覓適合的接替人選。

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