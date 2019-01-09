立委補選獲民進黨提名 郭國文：力保台南這一席

2019-01-09 18:01

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨中執會今公布台南立委第二選區補選徵召郭國文參選，對此，郭國文表示，感謝黨中央及中執會委員的肯定，後續將積極拜訪黨內人士，擴大團結作戰的陣容，全力保住台南這一席，守住台灣民主的防線。

郭國文說，2018九合一選舉民進黨失利，此次立委補選是黨內最艱困也最關鍵的一刻，挺身而出不只是為民進黨，更關係民進黨的未來發展，尤其在中國不斷打壓台灣主權，企圖以香港模式讓台灣接受荒謬的「一國兩制」，台南立委補選儼然成為在野急欲突破的民主缺口。

郭國文強調，台南這一席勢必要守住，同時也向陳筱諭喊話，感謝她的謙讓，陳筱諭是年輕有活力的優秀人才，未來更是民進黨公職及民意代表的人選。

此外，國民黨有意推市議員謝龍介參選，郭國文認為，謝龍介是國民黨資深議員，在中國不斷以「一國兩制」打壓台灣時，很遺憾謝龍介卻在此時到中國與共產黨相呼應，沒有顧到台灣人的整體利益。

郭國文表示，謝龍介尚未正式宣布參選，但未來若真登記參選，也期盼與其來場君子之爭。

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