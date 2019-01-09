「大腦是好東西」！財政部狠酸「宅神」 PO數據打臉

2019-01-09 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴「宅神」朱學恒今針對政府擬發給經濟弱勢族群逾400億「大紅包」指出，該筆錢的來源是「企業營所稅」和「個人綜所稅」，其中「綜所稅有七成都是來自薪資」，收的就是人民的薪水。對此，財政部不但直接公開數據打臉宅神，更回嗆「大腦真的是好東西，要保護好不要被汙染」。

財政部今在臉書上發文說，「宅神貼心提醒轉文前請先動腦思考，以免成為萬惡假新聞的幫兇，實在不能同意您更多了，BUT！怎麼您的解讀和轉貼的新聞內容不符呢？」並表示，既然直接被宅神點到名了，就有責任對於錯誤資訊來跟大家說清楚講明白。

財政部指出，歲計賸餘386億元主要來源為「稅課收入增加」、「非稅課收入增加」及「政府支出節流」，這些無非是和景氣回溫、稅制調整及國營事業獲利及政府轉投資收益增加有關，歲計賸餘386億元是106年度175億元和107年度粗估211億元的加總，其中貢獻最主要是來自107年「營利事業所得稅」，實收金額比106年增加了45.25%。

「我們有數據有真相。」財政部聲明，感謝「網紅」效益讓更多人去思考這個議題，但對於網路上的不實謠言，他們也要呼籲大家「大腦真的是好東西，要保護好不要被汙染」。

財政部「中華民國財政部」臉書粉專貼文：

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