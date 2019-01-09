陸官校歌「黨旗飛舞」不改 學者批：難道不用轉型正義

2019-01-09 18:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對陸軍官校校歌出現「黨旗揮舞」歌詞，有民進黨立委提案凍結陸軍官校校慶相關預算，國防部今日表示，不管校歌、蔣公銅像等外界關切議題，都尊重歷史。對此，學者質疑，黨歌變國歌，校歌淪黨歌，都是中國內戰歷史產物，難道不用轉型正義。

國防部發言人陳中吉今日稍早於國防部記者會指出，陸軍官校校歌有著作權，且陸軍官校依據「大學法」規範，召開校務會議決議。至於蔣公銅像部分，國軍尊重歷史、國民革命軍建軍過程與傳承。

對此，南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗今受訪表示，立法委員的職責是監督國家層級的施政。現行國歌裡的「吾黨所宗」，以及陸官校歌的「黨旗飛舞」，其實都是中國內戰下的歷史產物。

羅承宗提及，尤其是前者，1937年國民黨中常會議一句「茲規定以中國國民黨黨歌，為中華民國國歌，此令。」便讓這首「三民主義」充任國歌迄今。

羅承宗質疑，今天國防部記者會的態度，難道言下之意其實是說，執政當局連國歌「吾黨所宗」都動不了，憑什麼動陸官校歌的「黨旗飛舞」？

提凍結案的民進黨立委劉世芳日前也在臉書發文表示，民主化歷程以來，軍隊已經國家化，黨旗終究非國旗，無奈陸官校歌仍堅持「黨旗飛舞」。因此，她基於民主理念、軍隊國家化的原則，要求陸軍官校校務會議，按大學自治精神討論，畢竟不同年代的陸官校友想法或有不同。

劉世芳舉例，政治大學的校歌就經校內民主程序與校務會議，自決將「實行三民主義為吾黨的使命」，修正為「實踐民主法治是我們的使命」，並採新舊歌詞並陳。「有為者亦若是，政大可以，陸官也可以！」

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