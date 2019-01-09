議長選舉硬扯小英 邱莉莉痛批郭信良「敢叛黨就別賣乖」

2019-01-09 17:34

〔記者蔡文居／台南報導〕退出民進黨當選台南市議長的郭信良，今天在電台受訪指蔡英文總統曾要他選議長，並批評民進黨派系干預。台南市議員邱莉莉今天下午痛批郭信良敢叛黨就別賣乖，郭信良一直想誤導視聽指新潮流系干預，來合理化叛黨的行動。

郭信良表示，他只是講一些過去發生的事，過去發生的事情，難免有一些人選的交情或承諾也好，他都不會在意，事情過了就算了。他做為全民議長，未來協助帶動市政，讓市政做好，這是較重要的事。其餘的講來講去，他覺得沒有那個必要。他受訪時只是說明來龍去脈，希望不論府會也好、市議會也好、黨團也好，就此打住，共同為台南市民打拚才重要。

邱莉莉表示，她在議長選舉黨團假投票拿到15票中，隸屬新潮流系的議員只有5票，其他的都是她20年來努力經營與相處的同事情誼而來，郭信良到現在還在汙衊黨團假投票的結果為派系運作，還把火延燒至賴院長、黃市長，繼續傷害民進黨，令人感到痛心至極，完全沒有政治擔當。

邱莉莉表示，郭信良三番兩次說總統要他出來選議長，為避免郭信良繼續陷總統於不義，她也必須把事實還原，12月13日黨團假投票前，她曾向蔡英文總統確認有無郭信良所提之事，蔡英文總統12月10日回電「能夠協調最好，協調未果一切就交由黨團假投票決定」。

邱莉莉說，郭信良本身擔任過3屆副議長，都是由黨團推舉產生，他很清楚正副議長黨團提名的遊戲規則，應該是去爭取黨團成員在假投票的支持，怎麼反而去向蔡英文總統求援？然後再栽贓參與假投票的黨團同志是被派系干預。

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