綠徵召余天拚新北立委補選 藍下週公布迎戰人選

2019-01-09 17:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕前民進黨立委高志鵬因關說案遭判刑，褫奪公權4年，其區域立委遺缺將在3月16日舉行補選，將由民進黨新北市黨部主委余天回鍋參選，黨內議員肯定余天短時間內部整合的能力；國民黨新北市黨部主委李乾龍則評論「人選的很好」，但表示知名度並不一定是支持度。

李乾龍說，國民黨的人選最慢下週就會公布，至於會不會派出國民黨文傳會副主委、前台北縣議員鄭世維？李乾龍僅說，國民黨會派出有知名度的人選，絕對品質保證。

新北市第三選區（三重、蘆洲）民進黨市議員李倩萍說，「尊重黨中央的決定」，認為余天在三重的知名度絕對沒有問題，基層也肯定余天多次賣力輔選，也有能力整合黨內議員，但十年前余天當立委的時候，地方對於他的專業程度有些疑問，如何扭轉地方的印象，將是余天未來的挑戰。

李倩萍也批選對會是「應付式的徵詢」，因為根本沒有事先徵詢當地議員的意願，反映之後，選對會打來就問「如果余天出來，你會不會就不選了？」認為黨中央過程草率，未尊重地方意見。

民進黨市議員李坤城則肯定余天是現階段最佳人選，表示余天當過立委，也是能讓議員同心協力的老大哥角色，定能在短短2個月內部整合，贏得選舉。

李坤城也說，余天出現後，國民黨現階段地方知名度能夠匹敵的，大概只有曾經當過3重市長的新北市黨部主委李乾龍，可以預見三重立委補選將是「兩個主委之爭」。

民進黨市議員李余典則說，雖然黨內沒有做民調就徵召，但大家仍然會同心協力，為三重保住一席綠委。

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