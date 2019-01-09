台灣不想嫁！網友製「九二共識子瑜漫畫版」被推爆

2019-01-09 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方本月初重申「九二共識」，引發台灣朝野針對定義唇槍舌戰，有網友對此製作「九二共識子瑜漫畫版」，說明它究竟是為何物，圖片一出立刻被網友大讚「超精闢」。

網友將6格漫畫圖片PO到臉書社團「爆政公社」，作者用擬物法將藝人周子瑜比喻成台灣，圖中能見台灣前總統馬英九指出「我偷偷告訴你，子瑜是我老婆喔」，被中國領導人習近平打臉「放你媽的屁，子瑜才是我老婆」，接著2人在會面中提到「看來我們有共識了，子瑜是我們的老婆」。

漫畫中的周子瑜表示「請不要亂說，我才不是你們的老婆」，不料卻被國民黨前黨主席朱立倫提點「子瑜你不要講話，你是習大大老婆」，接著國民黨現任黨主席吳敦義則出面表示「不管是馬X九、習X平、朱X倫、連子瑜都說錯，子瑜是我老婆才對，謝謝。」

網友們看見幽默風趣的漫畫呈現出真實的「九二共識」面貌，大呼「超精闢」，也相繼留言指出「大概就是這樣的一個概念」、「清楚明瞭」、「還不錯，滿分」、「這樣我懂了」、「978a，不過我喜歡」、「這個超棒！把現在的局勢寫的超清楚」、「子瑜是好女孩，應該要獨立」。

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