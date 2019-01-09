獨家》擴大內需 民眾買馬桶、洗衣機補助暫緩推動

2019-01-09 16:46

〔記者李欣芳／台北報導〕為刺激景氣，帶動內需，行政院明天召開的院會，將通過國發會提報的「因應2019總體經濟變動政策規劃」的擴大內需方案，包括民眾購買電動汽機車免徵貨物稅，購買電動機車持續享有補助，一、二期大貨車汰舊換新定額減徵貨物稅5萬元等。

據悉，經濟部考量為擴大國人的消費，由水利署提報民眾購買省水馬桶、洗衣機各補助2000元，每戶以2座馬桶、1台洗衣機為限，所需經費5億元，原擬從水資源作業基金撥補，但考量水資源作業基金已有11億元的赤字，水利署擔心基金赤字持續擴大，經濟部因憂慮找不到適當財源，經跨部會討論，決定民眾購買馬桶、洗衣機暫不納入行政院這次擴大內需方案的補助，將暫緩推出，等到未來協調出新的財源再來考慮。

經濟部次長龔明鑫接受本報訪問時坦言說，在討論過程是有提報民眾購買省水馬桶、洗衣機的補助，但目前為止找不到適當的財源。

水利署長賴建信表示，在內部會議討論擴大內需的過程時，確有提到民眾購買省水馬桶、洗衣機的補助，盼能擴大消費，但因水資源作業基金目前有赤字，若由這項基金補助民眾購買省水馬桶、洗衣機，基金的虧損會擴大，據他了解，明天政院要通過的擴大內需方案，將暫時不會有這一項的補助。

據悉，馬政府時期，在2015年也曾推出民眾購買省水馬桶、洗衣機的補助，知情官員今天表示，一般民眾主動汰換省水馬桶、洗衣機的比例不高，通常是購買新房子會買省水馬桶、洗衣機，這時候就有擴大消費的效果。

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