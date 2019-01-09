國民黨版「兩岸城市交流」定案 執政縣市各派1席參與

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日中午邀請藍營十五位直轄市、縣市長以便當會形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」；文傳會代理主委唐德明指出，會中決定該黨「兩岸事務諮詢委員會」未來將增設「兩岸城鄉交流服務中心」，除由各直轄市、縣市指派一席代表組成「城市交流委員會」，負責規劃與執行，還將邀請社會上有相關經驗的學者、專家、台商一起集思廣益。
唐德明指出，吳敦義在會中致詞表示，在未修改相關規章之前，先邀請各直轄市、縣市長出席中常會，讓中常會更接地氣，決策機制更有民意基礎，今天就先從兩岸政策與城市交流開始。
此外，會中並安排國民黨副主席兼秘書長說明「中國國民黨兩岸政策基本立場」，內容大致重申中華民國是主權獨立國家，國民黨一貫立場堅決反對台獨並主張「一中各表的九二共識」，中國國家主席習近平日前所提「探索兩制的台灣方案」，並非「九二共識」內涵，兩者並不相干，而且「一國兩制」甚難獲得台灣多數民意支持。
國民黨大陸事務部主任周繼祥則報告推動「兩岸城市交流」的規劃作為緣起，以及針對兩岸城市交流案例與注意事項進行說明，在聽完相關報告後，吳敦義詢問在場直轄市、縣市長有無其他看法，與會者都沒有表達意見。
根據唐德明轉述，金門縣長楊鎮浯在會中發言表示，兩岸城市交流金門縣可以先行，原因就在兩岸人民關係條例中就有試辦項目，而且對岸供水給金門縣可能比我方還要緊張，而且對岸對於安全非常重視，水質檢測經證明也比供給廈門市民的水質還要好。
親自出席這場便當會的藍營地方首長包括新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善等十位，晚到的嘉義市長黃敏惠直接參與隨後的中常會，而未親自出席的台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、宜蘭縣長林姿妙、連江縣長劉增應則指派副縣長代表出席。
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9日國民黨邀請各執政縣市首長參加便當會，高雄市長韓國瑜（中）、雲林縣長張麗善（右）、澎湖縣長賴峰偉（左）等都出席。（記者廖振輝攝）
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國民黨主席吳敦義9日主持中常會，手拿立法院公報，指當年國民黨立委陳超明質詢時任陸委會主委的總統蔡英文詢答內容，要蔡不要忘了當時對九二共識的說法，不要當了總統就否定這樣良好的基礎。（記者廖振輝攝）
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