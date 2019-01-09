國民黨版「兩岸城市交流」定案 執政縣市各派1席參與

2019-01-09 17:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日中午邀請藍營十五位直轄市、縣市長以便當會形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」；文傳會代理主委唐德明指出，會中決定該黨「兩岸事務諮詢委員會」未來將增設「兩岸城鄉交流服務中心」，除由各直轄市、縣市指派一席代表組成「城市交流委員會」，負責規劃與執行，還將邀請社會上有相關經驗的學者、專家、台商一起集思廣益。

唐德明指出，吳敦義在會中致詞表示，在未修改相關規章之前，先邀請各直轄市、縣市長出席中常會，讓中常會更接地氣，決策機制更有民意基礎，今天就先從兩岸政策與城市交流開始。

此外，會中並安排國民黨副主席兼秘書長說明「中國國民黨兩岸政策基本立場」，內容大致重申中華民國是主權獨立國家，國民黨一貫立場堅決反對台獨並主張「一中各表的九二共識」，中國國家主席習近平日前所提「探索兩制的台灣方案」，並非「九二共識」內涵，兩者並不相干，而且「一國兩制」甚難獲得台灣多數民意支持。

國民黨大陸事務部主任周繼祥則報告推動「兩岸城市交流」的規劃作為緣起，以及針對兩岸城市交流案例與注意事項進行說明，在聽完相關報告後，吳敦義詢問在場直轄市、縣市長有無其他看法，與會者都沒有表達意見。

根據唐德明轉述，金門縣長楊鎮浯在會中發言表示，兩岸城市交流金門縣可以先行，原因就在兩岸人民關係條例中就有試辦項目，而且對岸供水給金門縣可能比我方還要緊張，而且對岸對於安全非常重視，水質檢測經證明也比供給廈門市民的水質還要好。

親自出席這場便當會的藍營地方首長包括新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善等十位，晚到的嘉義市長黃敏惠直接參與隨後的中常會，而未親自出席的台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、宜蘭縣長林姿妙、連江縣長劉增應則指派副縣長代表出席。

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