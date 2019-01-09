就任民進黨主席 卓榮泰：絕對不能忘記1124

2019-01-09 16:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕新任民進黨主席卓榮泰今天正式就任，卓榮泰於宣示就職典禮致詞，向全黨同志喊話，絕對不能忘記「1124」這個幾乎讓民進黨站不起來，差一點就被翻天覆地的日子，雖然黨的形體尚在，但在我們的心裡上要有被打掉重練的認知，「記住1124，想好、做好每一件事」，不要讓歷史看不起我們這一代的民進黨人。

總統蔡英文於去年1124九合一選舉大敗後辭去黨主席，民進黨1月6日進行黨主席選舉，由卓榮泰勝出。民進黨今於中執會後舉行第十六屆黨主席宣示就職典禮，前代理黨主席林右昌正式交接予卓榮泰。

卓榮泰致詞表示，此刻開始，他希望全黨的先進同志們，就算你記不得「928」這個民進黨創黨的日子，但絕對不能忘記「1124」這個幾乎讓民進黨站不起來，差一點就被翻天覆地的日子。

「雖然我們黨的形體尚在，但在我們的心裡上要有被打掉重練的認知。」卓榮泰表示，一個秉持創黨精神和理想，新的民進黨就此誕生。民進黨不忘初衷，但必須與當下結合，進步改革更必須讓人民過安居樂業的生活。

卓榮泰說，黨和國家必須徹底地改造，才能夠安邦定國。改造不成功，民進黨連回頭路都沒有；信心不夠堅定，人民會收回僅存的一點點的信任。所以，全體的先進同志們，就讓我們開始上工吧。

卓榮泰說，「記住1124，想好、做好每一件事」，不要讓歷史看不起我們這一代的民進黨人。他會一直與全黨同志們在一起。民進黨必須勇敢守護台灣。

前代理黨主席林右昌致詞表示，很高興卓榮泰今天就職，這也代表民進黨再開創一個新的局面，也非常感謝卓榮泰在民進黨最艱困的時刻來勇敢承擔，相信卓榮泰會帶領民進黨一步一步地找回人民對民進黨的信任，對台灣未來的各項發展、黨的願景，一定會展開新局，不愧台灣人民及全黨所有黨員同志的期待。

林右昌說，我們在這短短43天裡面，經歷民進黨最艱困、最風風雨雨飄搖的時刻，「不過，我想我們做到了」，我們把整個黨穩固下來，完成了黨主席補選作業，另外也完成5席立委補選提名作業，整個過程都非常順利、圓滿。相信在卓榮泰卓越的領導之下，民進黨一定會更賣力的往前邁進。

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