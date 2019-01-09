促轉會1.6億元預算全刪？ 立院將上演表決戰

2019-01-09 16:13

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會今續進行中央政府總預算案朝野協商，國民黨及親民黨團認為，促進轉型正義委員會並無經立院行使同意權所產生的主委，且在「東廠事件」後已淪為特定政黨打手，背離促進社會和解的成立初衷，因此提案刪除預算1億6千餘萬元，朝野協商約40分鐘後，在院長蘇嘉全裁示下，保留5案至院會表決。

針對108年度總預算案，立院朝野協商進度不如預期，今進入第3天協商，處理交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會提案；預計明天展開表決大戰，臨時會最後一天、11日才會進行三讀。

針對促轉會預算，國民黨團書記長曾銘宗表示，國民黨立場清楚，連行政院長賴清德都宣布，「張天欽事件」重傷政府公信力，促轉會公信力已蕩然無存，還在搞新台幣改版，建議預算全凍結，等新閣揆重新全面改組後，才准動用這筆錢。國民黨並非反對促轉會推動轉型正義，但我們支持的是合憲合法的促轉會。

親民黨團總召李鴻鈞指出，促轉會的權力、功能定位不清，以前威權時代蔣中正的功過究竟如何，不是你我說了算，而是要經過特定程序，現在連開會、議程都沒有，憑什麼做決定，這非常荒唐，我們無法通過預算案。

民進黨團總召柯建銘則說，促轉會已撤銷2波司法有罪判決，明年的撤銷案件數量可能達到1萬件，這是台灣民主很重要的事情，國民黨也應該謙虛一點，當初228白色恐怖犧牲好幾萬人，現在歷史還沒看到加害者，受害者何其多，希望大家很嚴肅、坦誠面對問題，鼓勵讓它重新開始。

針對國、親認為促轉會應全面改組，立法院長蘇嘉全回說，促轉會委員是經立委投票產生，就像人民選我們，「立委犯錯若全部改選，這樣對嗎？」對好立委是不公平的，全面改組是不對的方向。

最後，在蘇嘉全居中協調下，促轉會預算部分保留5案至院會表決，其中包括全數刪除促轉會1.6億餘元預算、待行政院重新提名正副主委並經立院同意後，始得動支、刪除正副主委特別費預算71萬餘元等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/