新北、台南立委補選 民進黨徵召余天、郭國文

2019-01-09 15:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今天通過4個立委補選徵召提名作業。前立委高志鵬留下的新北市第三選舉立委席次，徵召前立委余天參選；彰化縣長王惠美遺留的彰化縣第一選區立委席次，徵召前鹿港鎮長黃振彥。台南市長黃偉哲遺留的台南市第二選區立委席次，經黨內民調後，徵召前勞動部次長郭國文。金門縣立委補選，因無人表態參選，未予提名。

依據中選會規劃，新北、彰化、台南、金門立委補選，將在3月16日舉行。

黨內協調小組成員鄭寶清表示，台南市方面在1月3、4日委外進行互比式民調，黨中央民調中心也進行互比式民調。結果顯示，郭國文分別領先對手陳筱諭10%及6%，依照中執會提名辦法予以提名。

鄭寶清表示，彰化縣方面也針對黃振彥、縣議員陳秀寶、前彰化縣文化局長陳文彬、前縣議員林士堅4人進行民調，但最後由協調產生人選；新北則未做民調。

此外，民進黨中執會今並公告卓榮泰當選民進黨新任黨主席；對於高志鵬辭去中常委後的中常委遺缺，會中推舉陳茂松中執委出任中常委。

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