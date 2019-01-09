不只減稅還加薪！蔡英文強悍發言網讚爆：根本撿到核彈

2019-01-09 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日頻頻做出強悍發言，讓不少網友笑稱「暴力小英」、「撿到槍了，火力全開」。而針對「分紅不如減稅」話題，蔡英文今天中午再發文，指出「我不只已經幫年輕人減稅，還幫大家加薪」，更幽默表示「加薪不用撿到槍」。對此，網友笑稱蔡英文火力越來越強，還表示「根本是撿到核彈了吧」！

總統蔡英文今日在臉書幽默表示「加薪不用撿到槍」，她指出，今年元旦開始再次調高基本工資，而且已經是她任內第三次調薪，並稱已把馬政府的22K送進歷史灰燼。至於薪資調漲部分，蔡英文指出，她任內先從2萬8元調升到2萬1009元，然後調升到2萬2000元，今年又調升到2萬3100元，一共成長15%，「22k這個年輕人的低薪代名詞，已經正式走入歷史」。

在蔡英文文章被轉貼到PTT後，文章立刻被鄉民推爆，鄉民紛紛表示「現在換主動出擊了」、「越來越硬啦」、「笑死，加薪不用撿到槍XDD」、「 撿到槍（Ｘ）撿到核彈（○）」、「英派，小英超派XD」、「根本撿到飛彈、大砲了」、「真的幽默」。

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